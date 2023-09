Los pinchazos en carretera son una de las principales preocupaciones de los conductores a la hora de realizar un viaje largo, y es que muchas personas no saben cómo reaccionar ante ello. Una de las mejores soluciones de cara a los pinchazos es sin duda la rueda de repuesto pero ¿es obligatorio llevarla en tu coche? Te lo contamos a continuación.

Los neumáticos, por lo general, cuentan con un testigo que te ayudará a saber cuando están más desgastados de lo que deberían. Sin embargo, si no utilizas mucho el coche, debes saber que por lo general, los neumáticos deben cambiarse cada 10 años. Además, es recomendable que cada 5 años los revise un profesional. Aquí te contamos todo lo que debes saber.

Los pinchazos, en muchas ocasiones, están provocados por el estado de los neumáticos , ya que muchas veces los descuidamos sin saberlo. Si eres de los que no revisa el estado de tus ruedas con cierta frecuencia te aconsejamos que lo tengas en cuenta y más si te dispones a realizar un viaje próximamente.

Otra de las cosas que quizás no sabías sobre tus neumáticos es el llamado punto rojo . Aunque pueda parecer una mancha de pintura o un desperfecto de tu rueda, se trata de una marca hecha adrede por el fabricante de la goma y que debe tenerse en cuenta a la hora de colocar un neumático sobre la llanta.

Como hemos mencionado antes, la rueda de un coche suele tardar bastante tiempo en desgastarse, pero siempre existe la posibilidad de sufrir un pinchazo independientemente de cómo estén tus neumáticos. Para esas ocasiones, nunca está de más tener una rueda de repuesto.

¿Es obligatoria? Lo cierto es que no, por lo que no pueden multarte si no la llevas en tu coche, pero si que es recomendable, ya que te sacará de un apuro si te quedas tirado por haber pinchado en la carretera.