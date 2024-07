El mundo de las señales es amplio y es difícil reconocer todas , a pesar de que son un apartado importante en los exámenes teóricos de conducir. Esta señal de la DGT , conocida más coloquialmente como “huevo frito” , no es nueva pero pocos conductores la reconocen .

Sin embargo, lo realmente curioso es su significado y, por mucho que no la hayas visto nunca, tiene bastante importancia en el tráfico . Llamada por la DGT como R-3 , el conductor que circule por una vía con esta señalización tienen derecho de paso sobre cualquier otro vehículo que se incorpore por otra adyacente.

Por lo tanto, aunque no sea la señal más conocida, tiene multitud de beneficios en las carreteras y es importante conocerla por si te encuentras con alguna.

De hecho, es una señalización que se suele preguntar en los exámenes teóricos. Conocer las señales de tráfico es un apartado muy importante a la hora de obtener el carnet y de ser conductor, ya que son las que permiten que el tráfico sea seguro y controlado.

Así pues, ya no solo es que tenga un nombre curioso entre los conductores, sino que también es relevante en las carreteras. La señal huevo frito es un gran ejemplo de que aunque haya señales raras o no las veas tan de seguido, no dejan de ser menos importantes.