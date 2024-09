Entre algunas de las medidas que se buscan para tener mayor seguridad vial, la que más revuelo ha causado es la de imponer un toque de queda a los conductores noveles . Esto es algo que en España no debería sonar raro, pues hace unos años ya existía algo parecido .

El toque de queda que ha propuesto la UE sería desde las 00:00 hasta las 06:00 de la mañana. Todo ello para evitar los accidentes nocturnos, los cuales suelen ser más peligrosos por el cansancio, la poca iluminación y por el consumo de drogas y alcohol al volante.

No obstante, esto es una medida que solo se ha comentado y propuesto. Este mes de diciembre de 2024 se hará una votación sobre estos cambios. Por lo tanto, ahora mismo no deja de ser una idea que tiene la UE, pero no hay nada oficial.

En España ya existen varias normativas específicas para los noveles como la tasa de alcohol, que en su caso es de 0,30 g/l. De hecho, antes del año 2011 los conductores noveles no podían circular a más de 80 km/h, pero podría darse el caso de que la propuesta europea del toque de queda acabe entrando en nuestro país.