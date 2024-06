La DGT ha revelado la cantidad máxima de esta bebida que podrías tomar, si bien varía dependiendo del grado de antigüedad de tu carnet de conducir, ya que no es la misma medición un novel que un conductor con más años. Aunque, independientemente de cualquier otra circunstancia, lo más recomendable es no beber si vas a ponerte al volante.

Por lo tanto, en números cuantitativos, según un estudio de la DGT, dos latas pequeñas de cerveza para una persona de 70 kilos ya excedería la tasa permitida. De hecho, para personas con menor peso o principiantes, con una sola lata de cerveza ya se pasarían del umbral.

Así pues, la única manera realmente efectiva de no dar positivo en un control de alcoholemia es la de no beber. Además, incluso en el caso de que en un control no dieras positivo el alcohol sigue haciendo mella en tu organismo. Esta sustancia ralentiza nuestros tiempos de actuación y reduce significativamente la coordinación. Por ello, si vas a coger el coche no bebas y así te olvidarás de los controles de alcoholemia.