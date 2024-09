La realidad es que muchos comportamientos no aparecen directamente prohibidos en el Reglamento General de Circulación. Sin embargo, eso no significa que no te puedan multar nunca por ello. Uno de estos caso es el de fumar en el coche, ya que muchos conductores tienen la costumbre de echarse un cigarrillo mientras van al volante.

Además, las distracciones al volante es una de las causas que más accidentes provoca en las carreteras españolas. Sin embargo, el teléfono no es el único que te distrae, sino que beber agua, comer o, concretamente, fumar un cigarrillo también lo son.

La realidad es que España es un país fumador, ya que se encuentra en el puesto número 9 de países de la Unión Europea con mayor porcentaje de fumadores diarios. En concreto, un 19,7%, según datos de Eurostat, de la población española fuma a diario. Por ello, es necesario conocer la normativa de tráfico en cuanto a fumar mientras conduces.