La respuesta es que no hay ninguna norma que prohíba calzados en concreto. Por lo tanto, en la práctica solo por llevar chanclas al volante no pueden sancionarte ni está prohibido.

De hecho, desde la DGT también se apunta esto, pues ellos aconsejan que el calzado debe ser flexible y cómodo para conducir perfectamente. Por ello, desde esta institución se aconseja no conducir con chanclas ni tacones, además de evitar que las suelas estén mojadas para no resbalar.

Como hemos dicho antes, no hay una prohibición exacta a la hora de llevar chanclas, pero existe una sanción respecto a la libertad de movimientos. En estos casos las multas son de 80 euros y puede hacerse el pronto pago, es decir, puedes pagar el 50% de la sanción.

También es importante reseñar que estas multas no conllevan retiradas de puntos del carnet de conducir. No obstante, pese a que no esté prohibido conducir con chanclas, lo más recomendable es no hacerlo y utilizar calzados más cómodos y seguros mientras vas al volante.