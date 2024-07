Los nuevos neumáticos Pirelli se comunican con los sistemas de seguridad del coche

Pirelli inicia una nueva era en el Goodwood Festival of Speed, donde presenta su primer neumático ‘conectado’ y sostenible. Se trata de la tecnología Cyber Tyre: un sistema basado en sensores que, por primera vez, permite a los comunicarse con los sistemas de control de estabilidad del vehículo (ABS, ESP y control de tracción).

Este neumático no solamente es avanzado tecnológicamente, sino introduce nuevos materiales sustitutivos de los de origen fósil. Una de las decisiones clave de esta estrategia es la de utilizar exclusivamente caucho natural certificado por FSCTM (Forest Stewardship Council) en todas las fábricas europeas de Pirelli en 2026. La gestión forestal de FSCTM aplica estándares rigurosos que exigen la preservación de la diversidad biológica y el beneficio económico a los trabajadores y las comunidades locales. Una amplia selección de modelos de Jaguar Land Rover (JLR) equipará neumáticos Pirelli producidos con materiales certificados por FSCTM, lo que coincide con el acuerdo con Pirelli para el suministro de estos productos.

Estreno por todo lo alto

La tecnología Cyber Tyre se estrena ni más ni menos que con el Pagani Utopia. Este hiperdeportivo cuenta con distintos neumáticos desarrollados específicamente para el, como el P Zero Corsa, el P Zero Trofeo RS, o el P Zero Winter. Todos ellos esconden en la parte interna de su banda de rodadura un sensor especial conectado vía Bluetooth a la unidad de control electrónico que gestiona los sistemas dinámicos del vehículo, para suministrar información útil para que el coche pueda seleccionar el modo de conducción óptimo acorde con las cubiertas que equipa, a fin de exprimir al máximo su potencial.