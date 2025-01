Cada año, miles de conductores acuden a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) con la incertidumbre de si su coche pasará la prueba o no. ¿Qué fallos son los más frecuentes? ¿Tengo que pasarla en la comunidad autónoma donde está matriculado el vehículo? ¿Me pueden multar si circulo con la ITV caducada, pero ya tengo cita para pasarla? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, no eres el único. Por ello, AECA-ITV ha resuelto las dudas más comunes para que afrontes tu próxima ITV con tranquilidad y sin sorpresas.