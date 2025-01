Pese a que puede ser una duda común, ya que en las carreteras con línea continua está totalmente prohibido hacer adelantamientos, la DGT quiere despejar todas las confusiones en estos casos. La norma es clara en cuanto a los adelantamientos y la línea continua, pero existen ciertas situaciones en las que se puede ‘sortear’ la ley.

Uno de esos casos es con los ciclistas, los cuales de por sí ya son usuarios vulnerables en las carreteras. Por ello, en estos contextos de carreteras convencionales en las que hay línea continua, se puede volver algo muy peligroso. Por esta misma razón, el reglamento sí que permite adelantar aunque exista la norma.

No obstante, no se puede hacer de cualquier manera, sino que hay una forma correcta de hacerlo explicada por la misma DGT. De esta forma, el adelantamiento incorrecto es, precisamente, seguir la norma y no invadir el carril contrario. Esto se debe a que la distancia es mínima y pueden surgir colisiones entre el coche y la bicicleta.