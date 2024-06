Cuidado después de hacer la compra: podrías recibir una multa de tráfico

De manera progresiva la DGT va enviando alertas para que los conductores estén al tanto de las sanciones . Sin embargo, existen tantos tipos diferentes de multas que muchas se desconocen , aunque este desconocimiento no te exime de la ley.

La DGT cuenta con muchas funciones, como la de controlar a los conductores por su bien y seguridad. Por esta razón, muchas personas son sancionadas por llevar la compra en los asientos de atrás.

No obstante, no solo son esas bolsas que guardamos después de ir al supermercado, sino que cualquier cosa que llevemos atrás. Como bien dice la ley, todo lo que se cargue en nuestro vehículo debe ir perfectamente asegurado y que no suponga ningún peligro durante la conducción.