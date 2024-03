Cuando conducimos nuestro vehículo hay siempre una serie de directrices que debemos seguir para poder viajar seguros y no ser un peligro en la carretera. Entre las principales y más conocidas está sin duda haber descansado bien , no conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol y respetar la señalización marcada por la vía.

En la otra cara de la moneda, conducir lento también está considerado como motivo de multa aunque muchos no lo crean. Pero no debes confundirte, no hablamos de aquellas personas que, por ciudad, conducen un poco más despacio cuando están buscando un hueco para aparcar o simplemente porque no tienen la confianza suficiente en su conducción.

Hablamos de los conductores que, en carreteras en las que la velocidad requerida es alta, circulan muy por debajo de la velocidad mínima permitida, pudiendo causar retenciones o incluso accidentes. Para aquellos que en ciudad también sigan esta conducta y puedan poner en peligro a otros conductores, la multa también puede ser la misma.