Antes de nada habrá que comprobar que el sistema de climatización funciona perfectamente y que no se ha deteriorado , algo que contribuiría a incrementar aún más el problema. El gasto de combustible con los elevados precios del mercado duele pero, si circulamos a más de 35 grados en el exterior, es recomendable apostar por una parada más en la gasolinera . Podemos, eso sí, ser más cuidadosos con el uso del aire acondicionado siguiendo estos consejos.

Pese a que las directrices son claras, hay errores comunes que todos los conductores cometen con el aire acondicionado. Estos son algunos ejemplos y algunos consejos para optimizar el uso del sistema:

Mantener activado el botón de recirculación del aire. Este es uno de los errores más clásicos ya que, el hecho de mantenerlo pulsado, según Ángel Suárez, ingeniero del Centro Técnico de Seat, “favorece que los cristales se empañen”. Asimismo, Suárez aconseja conducir con la opción ‘Auto’ encendida para que “el flujo de aire se autorregule, sea más homogéneo y se haga un uso más eficiente”, señala.

No activar el aire porque la mañana es ‘fresquita’. Dependiendo de la zona donde nos encontremos, algunas mañanas de verano pueden ser frescas. A pesar de ello, se aconseja “activar el aire acondicionado del coche, aunque sea con la temperatura más alta”, así se evitará que los cristales se empañen cuando se eleve ligeramente la temperatura exterior.

No enfocar correctamente los difusores. Lo comentábamos anteriormente. A veces, los pasajeros piensan que enfocar los difusores a la cara directamente hará que se deshagan del calor. No obstante, “los difusores tienen que estar enfocados hacia arriba, y no hacia la cara”. Con este simple gesto se consigue que “el aire se reparta por todo el coche y que llegue a todos los pasajeros de manera uniforme”, explica Suárez.