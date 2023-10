La ITV es obligatoria para todos los vehículos que circulan por las carreteras de nuestro país, y seguro que más de una vez has oído hablar de las multas que impone la DGT a aquellos vehículos que circulan sin ITV o algo parecido. Si el tuyo tiene la ITV caducada y no sabes qué hacer, aquí te contamos lo que podría pasarte.

Si eres de los que no se preocupa por el cuidado de su vehículo y a la hora de pasar una ITV no apruebas, debes saber que la multa a la que te enfrentas por circular con una ITV caducada o desfavorable es de hasta 500 euros, y puede suponer la inmovilización de tu coche. Si además modificas la pegatina ITV para que parezca que la has pasado, la multa ronda entre los 6.000 y los 12.000 euros al considerarse un delito grave.

Y viendo esto es probable que te preguntes si es posible que te multen por pasar la ITV a tu vehículo una vez está caducada. Pues a continuación te contamos cuáles podrían ser las consecuencias y qué es lo que deberías hacer para que todo vaya como debería.