¿Por qué le llaman ‘Martinator’ a Jorge Martín? La historia del reciente campeón de Moto GP

Como es lógico, Jorge Martín es ahora toda una tendencia , ya que no todos los días un español se convierte en campeón de Moto GP. Por ello, es normal que muchos hayan empezado a escuchar su mote de ‘Martinator’ , pero pocos realmente sepan de donde viene este curioso apodo.

El madrileño ha cumplido su sueño de ser campeón del mundo de motos, tras un buen crecimiento a nivel deportivo sin cometer tantos errores y siendo conformista cuando tocaba. Con todo ello, al de San Sebastián de los Reyes ya le esperan todos sus vecinos para recibirle como se merece y celebrar este gran trofeo.

Ahora bien, su carismático apodo de ‘Martinator’ se remonta a hace unos pocos años, concretamente en 2018, cuando el español todavía corría en Moto 3. En aquel mundial, Jorge Martín iba líder y todas las quinielas apuntaban a que sería el campeón. Sin embargo, tuvo un duro accidente en el circuito de Brno (República Checa) fracturándose el radio, una lesión por la que como es lógico tuvo que operarse e ir al quirófano.

Todo esto fue un jarro de agua fría para el madrileño, ya que a esas alturas del campeonato no podía quedarse atrás y no correr en los siguientes circuitos. La personalidad luchadora de Jorge Martín no le dejaba quedarse atrás y corrió, hasta que llegó el circuito de Tailandia.

Allí, le realizaron las revisiones pertinentes para ver cómo evolucionaba, pero le tocaron un nervio muy importante que le dejó la mano izquierda totalmente paralizada. Un piloto sin alguna de sus manos es como un pintor sin pinceles o una paleta de colores, por lo que parecía que Jorge Martín iba a tener que quedarse fuera en esta ocasión, no había más salida.