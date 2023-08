El cinturón de seguridad es un elemento esencial de cara a la conducción, y llevarlo es completamente obligatorio en nuestro país según explica la DGT . Sin embargo, existen algunas situaciones en las que está permitido no llevarlo puesto sin que suponga una multa para ti.

El uso del cinturón de seguridad en España es obligatorio desde 1975 para los asientos delanteros y desde 1992 para los traseros. La DGT explica que no utilizarlo está penado con 200 euros de multa y con la pérdida de 3 puntos de tu carnet de conducir.

Pero no se trata únicamente de la multa que pueden ponerte por no llevarlo puesto, sino del riesgo que corres al no hacerlo. Y es que el cinturón, junto a otros elementos que se encuentran dentro del habitáculo del conductor, como los reposacabezas o los airbags, ayudarán a evitar daños graves en caso de accidente.