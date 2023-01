¿Puedo cambiar una bombilla halógena del coche por una LED?

Seguramente, alguna vez te hayas preguntado si es posible cambiar una bombilla halógena del coche por una LED con el objetivo de mejorar la visibilidad durante la conducción, especialmente de noche. Pues hasta hace poco, la respuesta a esta pregunta era negativa, ya que esta práctica era ilegal y había mucho en juego: una multa y no superar la ITV si te tocaba pasar la inspección. De hecho, el cambio de una bombilla halógena por una LED era considerado como una reforma importante, por lo que debías obtener el informe de conformidad del fabricante, el certificado del taller y la aprobación de la homologación en una estación de ITV.

No obstante, el pasado mes de noviembre de 2022 entró en vigor el nuevo Manual de Reformas de Vehículos por el que ya es legal instalar una bombilla LED en los coches que equipan luces halógenas. Esta noticia que ha alegrado a tantos conductores es un poco agridulce, puesto que no todo es tan sencillo como parece. Es cierto que esta nueva normativa abre el camino para que el proceso se lleve a cabo, pero la realidad es que todavía no está definido al 100%, pues de momento no se venden en España luces LED con la homologación para halógena.

Según la Federación de Empresarios de Talleres de Automoción (CONEPA), el nuevo Manual de Reformas de Vehículos permite sustituir las bombillas incandescentes por otras LED homologadas para ópticas que utilicen luces halógenas sin tener que modificar por completo los faros o sin tener que tramitar la modificación como parte de una reforma en una estación de ITV.

Sin duda, con la nueva normativa se simplifica enormemente el proceso, aunque como comentábamos antes, en nuestro país todavía no se venden bombillas LED que cumplan con la homologación de las ópticas de incandescencia. De hecho, Raúl Gallardo, asesor técnico del Race, estima que los recambios de este tipo de bombillas difícilmente llegarán a España hasta febrero de 2023. En cuanto a su precio, es probable que la cuantía se sitúe en los 150 euros (con homologación) para cada par de bombillas.

Al problema de la falta de bombillas hay que sumarle que las luces LED deben incorporar un sistema de refrigeración para evitar su sobrecalentamiento. Este sistema de refrigeración consiste en un electroventilador que se sitúa en el otro extremo del LED y que, en ocasiones, puede complicar la tarea de su instalación.

Por último, te recomendamos que a la hora de sustituir las luces halógenas de tu coche por unas LED acudas a un taller especializado. Recuerda que deberás guardar la caja de la bombilla por si te la piden en la ITV o por si te la solicita algún agente de tráfico, puesto que en la caja aparece el tipo de homologación que tiene la bombilla.