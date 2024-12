Por lo tanto, el nuevo plan es que para 2026 sí que sea el momento definitivo en el que los coches sin etiqueta de la DGT no puedan circular. No obstante, es posible que exista la duda de si todos los habitantes de la Comunidad de Madrid podrán circular sin estar empadronados.

Si tienes el coche empadronado en la capital, o en sus distritos, no tendrás problema durante todo el año 2025 para circular con tu coche sin etiqueta. Sin embargo, todos aquellos que no estén empadronados ahí no podrán favorecerse de esta nueva medida.