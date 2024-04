Qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un coche eléctrico

Otro aspecto a tener en cuenta es la potencia. En el caso de los coches eléctricos no se mide en Caballos de Vapor (CV) sino en kilowatios (kW) , aunque su conversión es sencilla. Por lo general en un BEV no se necesita tanta potencia como un coche de combustión, pese a ser más pesados. Esto es debido a la entrega inmediata de par motor . Hablamos de los Newtons-metro de par motor (Nm). Mientras en un coche gasolina o diésel la entrega de par es progresiva, en un coche eléctrico es inmediata. Para que se entienda, podríamos decir que la aceleración es tan explosiva como en un Scalextric. Si se aprieta a fondo en gatillo el cochecito sale disparado, ya que los grandes coches eléctricos tienen en parte un motor similar a los de los vehículos del Scalextric.

A la hora de comprar un eléctrico hay que tener muy en cuenta si éste entra o no en el Plan MOVES III de ayuda a la compra del vehículo eléctrico, ya que no todos se benefician de estos incentivos. El MOVES III se destina a particulares y empresas que adquieran un vehículo eléctrico puro, un vehículo híbrido enchufable o un vehículo eléctrico de autonomía extendida, siempre que su precio no supere los 45.000 euros sin IVA.