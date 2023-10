¿Gasolina, diésel, híbrido o eléctrico? Este es el coche que te recomendamos comprar en 2023

Tendremos en cuenta básicamente los kilómetros que se hacen al año y el uso que se le da al vehículo, sin entrar en precios exactos ni tamaños del coche, ya que eso ya depende de las necesidades y posibilidades de cada uno. Simplemente te diremos si te conviene un gasolina , un diésel , un microhíbrido ( MHEV ), un híbrido ( HEV ), un híbrido enchufable ( PHEV ), un eléctrico ( BEV ), y qué etiquetas de la DGT ofrecen cada uno de ellos: B, C, ECO o Cero.

Muchos nos preguntan que cuál es el mejor coche en 2023 : ¿ gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable, eléctrico ...? Y no hay una respuesta exacta para eso, sino que depende de las necesidades y estilo de vida de cada usuario. De modo que, si quieres comprar un coche pero te lías con toda la oferta de motores que hay hoy día, te ofrecemos una guía básica para que sepas cual es el que más te conviene .

Los coches con motor gasolina son recomendables para aquellos que hagan menos de 15.000 ó 20.000 kilómetros al año y no quieran gastar mucho dinero en la compra, ya que hablamos de la tecnología de propulsión más económica en la actualidad . Este tipo de motor es más recomendable para coches pequeños o medianos, ya que en berlinas y grandes SUV se dispara el consumo. Además, están pesados principalmente para los que hagan un uso mixto del vehículo , aunque priorizando principalmente la ciudad con salidas esporádicas no muy largas por carretera.

Los coches nuevos con motor gasolina sin ningún tipo de electrificación llevan la etiqueta C de la DGT , por lo que no podrán entrar en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Al igual que los gasolina, tienen la Etiqueta C de la DGT , aunque como éstos ya hay muchos coches diésel con microbhibridación (MEHV) y Etiqueta ECO. E incluso algunos híbridos enchufables (PHEV) con Etiqueta Cero como la gama de Mercedes-Benz.

Eso sí, los coches diésel suelen ser más caros que los gasolina y no son indicados para los que principalmente rueden por ciudad, ya que están más expuestos a sufrir averías principalmente por la obstrucción de los filtros antipartículas al no poder completar su proceso de regeneración y limpieza. También dan muchos problemas los inyectores de AdBlue . Antes los motores diésel destacaban por su durabilidad, pero desde que llevan tantos filtros para cumplir con las normativas de emisiones, estos han reducido su vida útil y su fiabilidad.

En la mayoría de ocasiones el motor eléctrico no es capaz de mover el coche por sí mismo , aunque ya existen modelos que sí lo hacen, como por ejemplo el Alfa Romeo Tonale .

Por el contrario, son poco eficientes en carretera, ya que su sistema eléctrico no es lo suficientemente grande como para mover el coche a altas velocidades ni en largos trayectos, pero en cambio sí aportan peso extra al trabajo de arrastre del motor de combustión principal elevando el consumo. Aunque hay que decir que esta tecnología está avanzando muy rápidamente y cada vez dan más soporte en conducciones a vela , en recuperaciones y en cambios de rasante, para compensar el gasto de gasolina en carretera.

Y decimos “en ciudad” porque es donde realmente se saca rendimiento a los HEV. Al contar con motores eléctricos más potentes y baterías más grandes pueden mover por sí mismos el coche en cortos trayectos y si se acelera de una forma progresiva. Son por tanto capaces de rodar de forma 100% eléctrica cuando más consumen los coches gasolina: salidas desde parado en semáforos, atascos, continuos cambios de ritmo a baja velocidad, etc.

Las baterías se recargan con la frenada regenerativa y con el trabajo del motor gasolina , pero ya son lo suficientemente grandes como para que el coche tenga una autonomía aproximada de unos 5 kilómetros en modo 100% eléctrico, aunque estos coches no están pesados para eso, sino para ofrecer un gran apoyo al motor de combustión cuando más lo necesita.

Son recomendables para aquellos que en su día a día recorren algo menos de 100 kilómetros en coche. Teniendo en cuenta que la media de conducción diaria en España es inferior a 50 kilómetros, en realidad los PHEV serían recomendables para todo el mundo, ya que así disfrutarían de la confortable conducción eléctrica y, sobre todo, de un ahorro extraordinario en ‘repostaje’ del vehículo al no tener la necesidad de echar gasolina en casi todo el año. Solo harían uso del motor de combustión cuando su día a día les exige superar la autonomía eléctrica de las que dispone cada PHEV, o cuando salen de viaje. Lo malo es que son coches bastante caros, y precisan una toma de corriente doméstica para sacarle todo el rendimiento eléctrico, lo que limita muchísimo su venta en nuestro país.

Los vehículos híbridos enchufables (PHEV) están a medio camino entre un coche convencional y un eléctrico. Permiten realizar entre 50 y 100 kilómetros en modo 100% eléctrico , pero a la vez cuentan con un motor de combustión que actúa con total normalidad una vez se han agotado las baterías, eliminando el miedo a quedarse tirado por no poder recargarlo.

Aún así, no hay que perder de vista que donde más eficiente es un gasolina es en ciudad, como demuestra el hecho que es capaz de aumentar notablemente su autonomía de uso si se hace un uso exclusivamente urbano. Por lo que cuanto más carretera se haga, menos recomendaríamos un eléctrico. Que los eléctricos puedan recorrer hoy largas distancias, no significa que sean los coches más recomendables para ello, ya que su autonomía se desploma cuando se viaja a altas velocidades de forma constante, y se pierde la ventaja del ahorro de combustible, ya que utilizar un supercargador de carretera es casi tan caro como llenar un depósito de combustible, por no hablar del tiempo que tienes que esperar para poder recargar las baterías al máximo.

Pero si haces al día entre 100 y 300 kilómetros en un uso urbano o mixto, y no eres un ‘petrolhead’ que añore la conducción de un combustión, los eléctricos son lo más recomendable funcional y económciamente. Son cómodos, suaves de conducir, silenciosos, potentes y tecnológicamente avanzados, además de poder ahorrarte al cabo del año un montón de dinero en gasolina si se aprovechan las tarifas valle de carga.

Todo ello por no hablar de lo que también se ahorra en revisiones y reparaciones, puesto que apenas tiene elementos mecánicos y de desgaste que se tengan que cambiar asiduamente o se puedan estropear. Eso sí, las baterías irán perdiendo eficacia con el tiempo hasta que no tengan suficiente capacidad de almacenamiento como para ofrecer una autonomía adecuada. Por eso, por lo rápido que están aumentado su capacidad las baterías y por lo rápido que queda obsoleta la tecnología en estos coches tan parecidos a los ‘móviles’, lo más recomendable si vas a adquirir un eléctrico es hacerlo con una fórmula renting que te permita cambiarlo por otro más moderno con el paso de los años. Es toda una incógnita saber qué precio tendrán los coches eléctrico de segunda mano en unos años.

VENTAJAS