La compra y venta de vehículos de segunda mano en nuestro país se ha disparado en los últimos años, y aunque el modelo de renting esté también de moda entre los españoles a la hora de hacerse con un coche, el mercado de segunda mano es mucho más fuerte, sobre todo por sus precios.

No obstante, en el mercado de segunda mano siempre has de tener cuidado con las estafas, más aún si el trato es con particulares y no con concesionarios. Si pretendes comprar el vehículo de un particular debes asegurarte de que tanto la persona que te lo vende como el propio coche o moto en que estás interesado son fiables. Para ello, entre otras cosas, puede serte muy útil comprobar el libro de mantenimiento.