Hace algunos años, las cadenas para los neumáticos dejaron de ser obligatorias en los maleteros. Sin embargo, la ley no es tan sencilla y conviene resolver esta duda recurrente para que no te lleves una multa innecesaria.

Al igual que en muchos otros casos, las normas de conducción no son demasiado simples . Como mencionábamos anteriormente, llevar cadenas en el coche ya no es obligatorio, pero sólo llevarlas porque si la situación lo requiere deberás usarlas .

Sin embargo, los únicos tipos de neumático que permiten no usar la cadenas son los segundos. Por lo tanto, si la Guardia Civil te para y llevas neumáticos de invierno M+S sin cadenas, podrían multarte, ya que los 3PMSF son los únicos con los que puedes olvidarte de ellas.

Por lo tanto, si no quieres arriesgarte mucho o, simplemente, no quieres usar las cadenas, lo más aconsejable es adquirir unos neumáticos de tipo 3PMSF. De esta forma, podrás usarlos durante todo el invierno y no tener que llevar las cadenas ni usarlas.