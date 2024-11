Pese a que muchos de estos infractores piensan que, como no se ve gran cosa en el vídeo o la foto, no les van a pillar , existe una unidad de la Guardia Civil dedicada a investigar las redes .

En efecto, la Guardia Civil tiene una unidad denominada GIAT (Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico) que tiene, entre muchas de sus funciones, la de investigar las redes sociales para encontrar delitos viales . Seguro que alguna vez has visto o te ha llegado algún vídeo de un conductor temerario en la carretera a más de 200 km/h por la carretera.

No obstante, la Guardia Civil cuenta con la unidad GIAT y su capitán Garciamartín que explicaba para la DGT que “este tipo de casos los vemos muy habitualmente, el de jóvenes que cogen el coche de su padre o madre y comenten locuras al volante”. De hecho, también remarca que muchos piensan que no se les va a reconocer o identificar y que no piensan en las consecuencias.

Esta unidad cuenta con 200 especialistas y están presentes en muchas provincias, aunque cuentan con una sede central para los casos más difíciles de verificar. Así pues, el modus operandi del GIAT es sencillo. Primero, miran que el vídeo se haya grabado en España, que sea realmente un delito y la fecha, porque puede haber pasado hace mucho y prescrito.

Después, en palabras del agente Gutiérrez del GIAT Central, “sabemos de antemano que el vídeo está subido a una red, a través de una cuenta, con un correo electrónico... y a partir de ahí vamos atando cabos“. También aseguran que se mira cada detalle al milímetro, ya que en algunos casos no es tan fácil detectar al infractor.

De hecho, la colaboración de los ciudadanos es imprescindible para que el GIAT cumpla con su deber. Durante el año 2023, esta unidad recibió 155 mensajes, de los cuales 119 fueron considerados delitos viales. Así pues, el GIAT anima a los ciudadanos a colaborar, pues su nombre nunca aparecerá en los documentos judiciales.