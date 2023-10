P de Parking

La posición ‘P’ es la que asegura que tu coche no se mueva. Cuando estacionas tu vehículo, es fundamental seleccionarla, hasta el punto de que algunos coches no permiten apagar el motor si no lo has hecho, o emiten una señal sonora si abres la puerta y todavía no lo has hecho. Es la ‘marcha’ que encontramos cuando arrancamos el coche y a la que debemos de volver una vez hayamos concluido nuestro trayecto. Pero ojo, debemos engranarla o seleccionarla (dependiendo de si es una cambio de palanca o de botón) después de haber puesto antes el freno de mano, ya que de lo contrario estaremos dejando todo el peso del coche sobre la caja de cambios. Esto puede ser perjudicial para el sistema si el coche se encuentra en un terreno inclinado. Por tanto los pasos correctos son: