Seguro que en más de una ocasión has oído o has dicho expresiones, motes o frases como: “madre mía con la vasca”, “malditos domingueros”, “este es un Fitipaldi”, entre muchas otras. Lo más probable es que nunca hayas sabido del todo por qué se decían estas cosas ni de donde vienen. La realidad es que muchos de estos motes tienen historias detrás y significados coloquiales curiosos. No obstante, muchos otros son fáciles de entender, pero no deja de ser interesante como una simple palabra puede decir tanto tu forma de conducir como tu carácter en la carretera.

El taxista

Es un mote que se puede usar de formas muy diferentes, aunque la más típica para que te lo digan es cuando vas solo conduciendo en la parte de delante. Lo más normal cuando coges un taxi es ponerte en la parte de detrás y dejar al conductor delante. Por ello, cuando esto se suele decir es porque no llevas a nadie delante.

Sin embargo, es una expresión que también se utiliza cuando el conductor es algo impredecible y brusco al volante. No todos los taxistas son así, pero en la cultura generalizada se piensa que así es la figura de estos trabajadores.

El profesor de autoescuela

Este tipo de motes son de esos que prácticamente todos los conductores han sufrido alguna vez, tanto si eran ellos los que iban al volante como si lo tenían de copiloto. Básicamente, este mote viene por aquellas personas que no paran de criticar todas las acciones, como un buen profesor de autoescuela.

Muchas veces pasa con los padres cuando te has sacado el carnet hace poco y eres novel. Típico viaje con ellos en el que no paran de decirte “frena, frena que hay un semáforo”, “mira el STOP” y una infinidad más de expresiones.

El quejica

No son pocos los conductores de este estilo que no ven bien nada en la carretera. Da igual lo que haga el resto que siempre se quejan y dirán cosas como “¿y a ese le han dado el carnet?” o “cómo conduce la gente”. De hecho, en muchas otras ocasiones no se quejan de la forma de conducir de los demás, sino más bien de la propia carretera.

”A ver cuando arreglan esto que llevan tiempo”, “qué mal está hecho esto” y muchas parecidas. La ciencia todavía no deja del todo claro si quejarse es bueno o no para la salud, pero para aquellos a los que se les pone este mote no parece que esto les preocupe mucho.

El Fitipaldi

Uno de los motes más escuchados entre los conductores y típicos, aunque es probable que muchos no tengan ni idea de qué quiere decir ni de donde viene. Así pues, los conductores a los que se les llama con este curioso apodo es porque corren mucho, como si estuvieran conduciendo un coche de Fórmula 1.

Ahora bien, este apodo no es porque suene gracioso, sino que durante la década de los 70 hubo un piloto brasileño llamado Emerson Fittipaldi que logró dos campeonatos del mundo. Por lo tanto, ya puedes intuir de donde viene este mote y por qué se suele decir.

Los domingueros