El Reglamento General de Circulación es muy amplio y existen muchas normas que, a pesar de estudiar a la hora de sacarnos el carnet de conducir, se nos olvidan con el paso del tiempo. Además, la variedad de vehículos y vías hace que esta normativa esté constantemente actualizándose, teniendo en cuenta todas las posibles situaciones que pueden darse en la carretera y tratando de mantener la seguridad para todos.

Existen más de 400 señales de tráfico entre indicaciones verticales y marcas de suelo, por lo que es habitual que haya más de una que no conozcas o que no te suene tanto como te gustaría. Si no conoces qué es un carril trenzado y cómo deberías actuar cuando circulas en uno, te traemos toda la información más abajo.