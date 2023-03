Las multas por exceso de velocidad son las más comunes junto con el consumo de alcohol, no llevar el cinturón de seguridad y el uso del teléfono móvil. Todas ellas son fáciles de evitar, pero los radares son el enemigo número uno de cualquier conductor con afición por ir al volante. ¿Quién no ha sufrido el susto de pasar por una caja y no saber si iba por encima de la velocidad permitida? Existen un sinfín de trucos para huir de esta situación, como la regla del número 7, que os contamos en este artículo, o viajar en con navegadores que nos avisen de su presencia. El frenazo en el último momento, sin embargo, ha quedado descartado desde que existen los ‘radar en cascada’.