Como es lógico, todos tus datos referentes al carnet de conducir deben estar siempre actualizados, porque si te ponen una sanción mientras conduces es posible que no te llegue a tu dirección si te has cambiado de domicilio y no lo has notificado a la DGT. Existen varias formas de cambiar la dirección de tu carnet de conducir, y a continuación te contaremos todo lo que debes saber.