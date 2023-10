Todo lo que necesitas saber sobre la nueva normativa de la DGT para los patinetes eléctricos

Estos patinetes, al ser eléctricos, entran dentro del grupo de los vehículos a los que les corresponde el distintivo medioambiental de cero emisiones , pero no tendrás que llevar el adhesivo correspondiente en él como si de un coche se tratase. Pueden estar equipados con baterías de hasta 100 VCC y con un cargador integrado de hasta 240 VCA de entrada.

Los propietarios individuales de estos vehículos pueden conseguir la homologación a través de uno de los laboratorios autorizados por la DGT , pero no debes preocuparte por la homologación de momento, ya que, en resumen, esta medida entrará en vigor en 2027 para los patinetes que circulan actualmente por las calles y los que se vendan desde 2024 ya estarán homologados de fábrica .

Seguramente, entre tantas dudas con la homologación y distintos requisitos, no sepas si tu patinete debe tener un seguro. Lo cierto es que actualmente la normativa no te obliga a que lo tengas al no ser considerado un vehículo de motor, pero es recomendable que dispongas de un seguro de responsabilidad civil por si sufrieras un accidente.