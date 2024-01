Antes que nada, lo mejor que puedes hacer para que tu vehículo no sufra durante el invierno es conseguir una plaza de garaje, ya que no solo evitará las bajas temperaturas sino que no tendrás que rascar el hielo del parabrisas por las mañanas. Sin embargo, como no todo el mundo se lo puede permitir o no está dispuesto a pagar por ello, hay otros consejos que puedes tener en cuenta.

En primer lugar, y si estamos hablando de una motocicleta, lo mejor es que antes de irte a dormir la cubras con una funda, si tienes, para evitar que el hielo la cubra por completo. Si hablamos de un coche, puedes poner un trozo de tela o plástico o una esterilla en el parabrisas, e incluso hay fundas para los retrovisores que evitarán que estos elementos se congelen.

Lo mejor es que cubras el cristal delantero completamente y, con ayuda de las puertas delanteras, dejes atrapada la esterilla o el material que estés usando para que no se vuele si por la noche se levanta el viento. Es muy importante que el material que uses o tu parabrisas no estén húmedos cuando vayas a colocarlo, pues podría pegarse al cristal al congelarse.