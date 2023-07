Entrar al coche en verano , especialmente cuando ha estado aparcado al sol durante un par de horas, es una de las peores sensaciones que hay. El volante, los asientos, el cinturón, todo quema, y lo único que deseas es arrancar el coche cuanto antes para encender el aire acondicionado . Sin embargo, cada año, son muchos los conductores que se encuentran con la trágica sorpresa de activar el aire acondicionado y comprobar que no enfría bien . Este desagradable e inoportuno problema es más habitual de lo que crees, así que a continuación te contamos los motivos por los que el aire acondicionado de tu coche no funciona como debería .

En primer lugar, debes saber que el sistema de aire acondicionado de un coche está compuesto por un circuito cerrado de tubos flexibles por los que fluye gas refrigerante. Generalmente, no debería de producirse ninguna fuga en el circuito, pero la realidad es que una fuga de gas es la causa más común de que el aire acondicionado no enfríe como el primer día. Según Antonio Manzano, asesor técnico del Race: “las fugas de gas van a hacer que el sistema no funcione porque no hay nada que enfríe el aire”.

Pero, ¿cómo se producen las fugas de gas refrigerante? En la mayoría de casos, estas fugas se producen por la presencia de grietas en las canalizaciones. Y es que las continuas vibraciones a las que se somete un vehículo, junto con los cambios de temperatura e incluso los pequeños golpes que puede sufrir a lo largo de los años, hacen que con el paso del tiempo se formen pequeñas grietas en los tubos y que se pierda de media entre un 15 y un 20% de la carga.

Si las grietas son pequeñas, con una recarga de gas cada dos años, será suficiente para utilizar el aire acondicionado sin problemas. Sin embargo, como cada caso es único, lo mejor que puedes hacer si te enfrentas a este problema es acudir anualmente a un taller especializado para que revisen el sistema de aire acondicionado de tu coche, lo recarguen y, en caso de que fuera necesario, arreglen las fugas para que el circuito se mantenga cerrado y enfríe como el primer día.