El pasado septiembre la DGT quiso hacerse eco del aumento de denuncias por exceso de velocidad de los motoristas, insistiendo en que el comportamiento de estos no es el adecuado y que no se dan cuenta del peligro que corren al circular de esta manera. Si eres motorista, quizá deberías tener en cuenta los siguientes datos que proporciona la DGT:

Está claro que las denuncias por exceso de velocidad en nuestro país son muy comunes, pero los motoristas en concreto no parecen estar en absoluto concienciados . De las 252 sanciones impuestas por este motivo, sólo 1 de ellas no fue interpuesta en una carretera convencional. Esto significa que, además de correr, muchos motoristas lo hacen en carreteras peligrosas que pueden llegar a costarles la vida . Si eres motorista, deberías pensártelo dos veces a la hora de dar gas con tu moto si no quieres llevarte un susto .

Aunque se trata de unos radares por los que aún no vas a tener que preocuparte en España, deberías estar alerta por si próximamente los vieses en las carreteras. Se trata de unos radares que han comenzado a ponerse en Taiwán y que vigilan la inclinación de los motoristas para que no tumben su moto más de 30°, multando a aquellos que no respeten la normativa.

El objetivo es no sólo velar por la seguridad de los motoristas evitando que inclinen su moto más de lo debido sino también detectar otros comportamientos peligrosos (caballitos, frenadas bruscas, etc) que no deberían realizarse más que en circuitos cerrados y lugares adecuados para ello, no en las carreteras.