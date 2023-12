A menudo la Dirección General de Tráfico tiene que estar pendiente de los conductores para que cumplan con la normativa. No obstante, muchas personas siguen conduciendo como les parece y no se preocupan en absoluto por la seguridad del resto de usuarios que hay en la vía. Si eres de esos a los que la normativa no les importa, quizá deberías tener en cuenta lo que te contamos a continuación, aunque sea sólo por la multa.