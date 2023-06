Hay que saber que cualquier coche eléctrico consume mucho más en autopista que en ciudad. Así que una velocidad sostenida de 120 km/h es el peor enemigo de un coche eléctrico , ya que no hay frenadas ni deceleraciones que carguen algo la batería. Y es que la forma de consumir energía de los coches eléctricos no se parece en nada a la de los coches de combustión. En un coche convencional, el menor consumo de combustible se logra a velocidades sostenidas en carretera/autopista. Sin embargo, en un coche eléctrico ocurre lo contrario, en ciudad , sin influencia de la aerodinámica y con múltiples frenadas y deceleraciones , el eléctrico está en su ambiente, recuperando energía de forma continua y aumentando así su autonomía.

Lo que sí podemos hacer en casi todas es reservar con antelación para una hora determinada , es decir, antes de salir reservamos en el primer poste de recarga, y cuando estemos allí recargando la batería, podemos reservar en el siguiente, y así con todos los que vamos a utilizar. De esta forma nos aseguramos de que no esté ocupado o no funcione , lo que nos permitirá buscar otro.

Y una cosa que a lo mejor no sabes es que los postes de recarga que hay en algunas gasolineras, también funcionan con su propia aplicación, y no se puede pasar por caja para pagar la recarga.

Lo más aconsejable es parar para recargar cada 150 ó 200 km. Con el aire acondicionado y la radio o la música puesta como mucho habrás gastado un 50% de la batería. No caigas en la trampa de pensar que con lo que te queda de batería llegas de sobra, porque después, por si acaso, quitarás el aire acondicionado, reducirás algo la velocidad, quitarás la radio, y empezarás a preocuparte y a pensar, “a lo mejor no llego”. Para las veces que haga falta, no quites el aire, ni la radio o la música, y sobre todo, viaja tranquilo. En un eléctrico no podemos acercarnos a la gasolinera a por cinco o diez litros de gasolina, hay que llamar a la grúa, no hay otra opción.

Buscaremos cargadores de recarga rápida de 50 kW como mínimo con tomas que sean válidas para nuestro coche. Las tomas normales son la tipo 2 (para los híbridos enchufables), Combo y CHAdeMO. Dependiendo del cargador, se puede tardar entre 20/30 minutos, depende de la potencia real a la que cargue.

Aprovecharemos la parada para estirar las piernas, tomar agua o un refresco si hay un bar cerca, ir al lavabo, etc. Si llevamos niños en el coche ellos lo agradecerán también. Un descanso siempre viene bien y es muy aconsejable para nuestra seguridad.