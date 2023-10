En muchas ocasiones los conductores españoles no saben cómo actuar ante una avería, y estos días se ha hecho viral el testimonio de una conductora que no sabía cómo actuar en caso de que se le fundiera un faro de su vehículo. Si no sabes qué es lo que hay que hacer en caso de sufrir una avería en la carretera, te lo mostramos a continuación.