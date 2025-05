No se trata de una maqueta estática: este superdeportivo hecho de bloques es una obra maestra del diseño y la ingeniería que funciona y deslumbra por su nivel de detalle. Lego vuelve a demostrar que con imaginación, ingenio y paciencia se pueden lograr cosas increíbles.

¿Quién no soñó alguna vez, de niño, con construir un coche con piezas de Lego ? Para muchos era solo un juego... hasta ahora. Lo que parecía imposible se ha hecho realidad: un Bugatti a escala real , construido casi en su totalidad con piezas de Lego , incluidos el volante, los asientos e incluso el motor.

El grupo que ha trabajo detrás de este increíble proyecto ha invertido más de 13.000 horas para crear el Bugatti Chiron hecho solo con piezas de Lego. No pienses que solo es la parte de fuera, porque no le falta ni un detalle con piezas.

Quizás lo más sorprendente de este coche es que hasta su motor se construye en base a Lego con unas piezas llamadas motores LEGO Power Function. Concretamente, el Bugatti lleva incorporados 2.304 de estos motores, además de 4.032 engranajes Technic para hacer funcionar todo el sistema y que el coche pueda moverse.

Como es lógico, al ser hecho por Lego su velocidad no es extremadamente veloz, ya que solo alcanza 5 CV y 92 Nm de torque. Una velocidad reducida, pero no deja de ser algo impresionante sin nada más que piezas, no tiene ni pegamento este Bugatti.