Las imágenes no dejan lugar a la duda: es una idea rocambolesca. Sin embargo, no se puede negar lo curioso de este coche y lo impactante que es verlo y escucharlo. Los motores a reacción pueden tener más de 30.000 caballos de fuerza, no por nada se usan en cazas o jets. De hecho, en el vídeo de YouTube publicado por Twin Engine Corsa, ellos mismos anuncian precaución con los auriculares, debido al fuerte ruido que genera este coche con su motor.