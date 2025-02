Por lo tanto, te puedes hacer a la idea de que los estadounidenses tienen un concepto muy diferente de las gasolineras. En nuestro caso, lo más normal es llegar, echar gasolina e irnos rápido. En todo caso, si estás viajando aparcas el coche en el parking de la estación y te tomas algo tranquilamente.

Pues bien, Rocío Jiménez ha expuesto en su cuenta de TikTok la realidad que se vive en las gasolineras de Estados Unidos, ya que es muy diferente a nuestra costumbre. En dicho país, lo más normal es llegar al surtidor, echar la gasolina y pasar un rato largo dentro de la tienda, lo cual puede generar frustración si quieres estar el tiempo justo y necesario.

De hecho, Rocío explica que lo que más le molesta de esta conducta no es el hecho de que les guste tomarse su tiempo en la tienda, sino que no retiran el coche del surtidor. Como hemos explicado antes, en este otro lado del charco, es común dejarlo aparcado en una plaza, pero parece ser que allí no.