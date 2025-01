¿Crees que tener una discapacidad es un freno para ponerse al volante? Todo lo contrario, ya que con adaptaciones específicas y avances en la normativa, cada vez son más quienes se ponen al volante demostrando que la movilidad no tiene límites. Pero, ¿Cómo es el proceso para sacar el carnet? ¿Qué barreras existen todavía? Aquí exploramos cómo se vive esta experiencia desde una perspectiva diferente.

Por lo tanto, una vez que el Centro de Reconocimiento Médico te de el informe, ahí saldrá estipulado si eres o no apto . En el caso de que sí lo seas puede ocurrir que tengas condiciones restrictivas, lo cual quiere decir que necesitarás ciertas adaptaciones en el coche. De hecho, deberás ir a una Oficina de Tráfico para que ellos las comprueben. Tras esto, ya podrías presentarte a las pruebas teóricas y prácticas .

Antes de nada, y aunque es algo lógico, para sacarse el carnet de conducir debes ser mayor de edad , independientemente de si tienes o no una discapacidad. De esta forma, las personas con discapacidad deben realizar una prueba médica que certifique si pueden conducir o no.

El otro caso sería que en ese informe médico quede reflejado que no eres apto para conducir. Sin embargo, no te sulfures que no está todo perdido, ya que desde RACE informan que podrías solicitar una contrastación de dicho informe en una Jefatura de Tráfico. Incluso puedes aportar más documentos que demuestren que sí puedes conducir.

Después de esas pruebas médicas, ya solo quedarán las típicas del examen teórico y la prueba práctica. El caso de la segunda es la más complicada, ya que necesitarás un vehículo adaptado a tu situación, lo cual queda reflejado en el informe médico. De esta forma, existen hasta 3 formas para tener este vehículo adaptado.

La primera, que la propia autoescuela tenga algún vehículo con esas adaptaciones. Como segunda opción, si el alumno lo tiene podría aportarlo. Por último, llegados a tal punto que las otras opciones no son viable, también se permite que lo aporte un tercero.

Adaptaciones existen muchas gracias a todos los avances que se han hecho en este sentido. Algunas pueden ser el típico volante con pomo, los pedales invertidos, controles de velocidad y freno desde el mismo volante, etc. Sin embargo, todas ellas tienen que contar con la validación de la ITV antes de que empieces a conducir.