Muchos automovilistas ni si quiera saben qué tipo de neumáticos lleva su coche. Y es ‘lógico’ si tenemos en cuenta que vivimos en un país de clima templado en el que casi por defecto todos llevamos gomas de verano. Pero la realidad es que existen otros compuestos que se pueden adaptar mucho mejor a nuestro contexto para viajar más seguros. Y si hablamos de capacidad de adaptación, no hay nada mejor que los neumáticos All Season o todo tiempo .

¿Si existe un neumático capaz de adaptarse a cualquier climatología para poder rodar con la misma seguridad tanto en invierno como en verano, por qué no todos los coches montan rudas All Season? Porque pese a que estas cubiertas tiene multitud de ventajas, no son recomendables para todos los automovilistas. Vamos a decirte cuándo es aconsejable montar unas ruedas todo tiempo y qué ventajas tienen, pero también sus inconvenientes y peculiaridades.