Si hay un segmento donde los vehículos eléctricos tienen la oportunidad de dominar, es en el de los cuadriciclos, o el de los “minicoches”. Esos vehículos que se pueden conducir sin carnet a partir de los 15 años únicamente con el permiso AM. En este segmento, Aixam no tiene rival, y recientemente ha renovado su gama eléctrica para no solo seguir siendo el líder indiscutible del mercado español de los coches sin carnet, sino para, además, ganar cuota de mercado.

Recientemente, Aixam ha visto como la competencia ha florecido alrededor de sus vehículos. Con el impulso de la electrificación hemos visto como han surgido contendientes de renombre en el sector como Citroën con el AMI, Opel con el Rocks-e, Fiat con el Microlino -todos, en esencia, el mismo vehículo-, y nuevos actores como Silence, que además de sus motos cuenta con el cuadriciclo S04 en su gama, manteniendo la solución de batería troley también en su pequeño coche. Con todo, el año pasado Aixam matriculó 691 vehículos en España, lo que supone el 38% del mercado total de vehículos sin carnet del país, que fue de 2.775 unidades.

Para este año, la firma francesa no solo tiene pensado repetir como líder, sino además vender un mínimo 180 coches 100% eléctricos, hecho que espera conseguir con una gama de nueve vehículos de este tipo, abanderada por los nuevos Mega e-scouty, e-City Sport y e-Minauto.