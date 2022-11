Citroën Oli: el eléctrico de Lego que desafía las normas

Días antes del estado de alarma y el confinamiento en España asistimos a la presentación del Citroën My Ami, un objeto de movilidad que ha resultado ser tan irreverente como útil. Los servicios de carshargin han apostado por su simplicidad, al tiempo que se han lanzado ediciones de éxito insospechado como el My Ami Buggy. No contentos con esta revolución, los del chevron vuelven a ser noticia con el lanzamiento del concept car Citroën Oli. La filosofía de diseño, producción y propulsión es la misma: ofrecer solo lo necesario.