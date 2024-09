$!Crece la familia Polestar

Exteriormente es un modelo que llama la atención. El frente es afilado, con líneas lisas y una firma lumínica con diseño dual, que se acerca al mítico diseño del martillo de Thor. El vehículo está rodeado por once cámaras, que permiten tener una visión 360 perfecta de todo el vehículo. Unas cámaras a las que no le afectan las diferentes condiciones climáticas, que pudieran entorpecer su funcionamiento.

No cabe duda que su principal novedad radica en la zaga. No existe luneta trasera, lo que permite que el techo solar tenga unas mayores dimensiones, que facilita la posición de los pasajeros traseros, que cuentan con mayor altura para viajar. La pregunta es clara. Si no hay luneta ¿cómo podemos ver lo que viene por detrás?. Pues con una duodécima cámara que va por encima del techo solar, y que transmite las imágenes que recibe al espejo retrovisor. Es una visión perfecta, pero si llevas lentes bifocales, deberás acostumbrarte al mismo, ya que te obliga a hacer un movimiento para poder focalizar bien la imagen. El techo solar cuenta con un cristal líquido que permite que refleje la luz y reduzca el deslumbramiento.