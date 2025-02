$!El robotaxi autónomo de Tesla podría llegar en junio

Además, Musk confirmó que los propietarios de Tesla podrán incluir sus coches en la flota de robotaxis , obteniendo ingresos a cambio de compartir su vehículo cuando no lo usen.

Durante la presentación, Musk no se quedó corto en expectativas: “2025 será el año más importante para Tesla”, aseguró. “2026 será épico” y “2027-2028 ridículamente buenos”, dijo.

No es la primera vez que el CEO de Tesla promete avances en conducción autónoma. En 2019, aseguró que habría un millón de robotaxis en las carreteras en 2020. No ocurrió. Sin embargo, ahora insiste en que esta vez es real y que la tecnología está lista. “Esto no es un escenario lejano ni hipotético. Está a solo cinco o seis meses de distancia”, dijo Musk.