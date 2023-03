Quien no arriesga no gana, dicen. Nio quiere convertirse en la marca eléctrica de referencia en Europa tras desembarcar el año pasado y formar una gama con una berlina grande, el ET7 , una berlina grande, el EL7 , su SUV , y el ET5 , una berlina de tamaño medio que acaba de empezar a entregarse. Pero hace falta más y la firma china quiere ir a por todas. Su propuesta es el ET5 Shooting Brake, un familiar eléctrico , una apuesta perfectamente lógica y práctica, pero que deberá luchar contra la rivalidad de los SUV , que han prácticamente aniquilado a los familiares del mercado.

De precios , como es normal, no se sabe nada, y más teniendo en cuenta que no se ha confirmado todavía la llegada a Europa , aunque desde China apuntan que su voluntad es lanzarlo también en el Viejo Continente. La berlina ET5 parte desde los 49.900 euros en Alemania sin batería, por lo que podría ser ligeramente más caro.

En ese sentido, el frontal sería calcado al de la berlina y destacaría por su largo capó y sus finos grupos ópticos. Las principales diferencias estarían en la zaga, con el cambio de su silueta de berlina a familiar. No obstante, no recuerda a los familiares más habituales sino que sigue un estilo parecido, por ejemplo, al del Kia Proceed , más curvado en la trasera y con un aire más deportivo que los típicos vehículos que representan este segmento.

Los vehículos familiares y las carrocerías del estilo shooting brake han resurgido en China recientemente, sobre todo a raíz del lanzamiento Zeekr 001, el primer vehículo de la nueva marca del grupo Geely (Lynk & Co., Geely, Volvo, Polestar...). El auge por la demanda en este segmento ha precipitado que Nio apueste primero por lanzarlo en su país y luego en Europa.

Sin embargo, en Europa se enfrentará a un reto mayúsculo, quitarle cuota de mercado a sus rivales del segmento SUV. Antaño, las carrocerías familiares eran mucho más populares que ahora. La llegada de los crossover los ha relegado a un lugar muy apartado del mercado, con vehículos como el citado Proceed o el mismo Seat León ST aguantando gracias a propuestas que siguen siendo atractivas pese a registrar cifras de venta mucho más bajas que, por ejemplo, el Kia xCeed o el Seat Ateca, los SUV de ambas marcas de tamaño equivalente.

Nio apuesta fuerte en un segmento a la baja, con la esperanza de quitarle ventas a rivales de entidad como los Volkswagen ID.4 e ID.5, el Skoda Enyaq, el Nissan Ariya, el mismísimo Tesla Model Y o el recientemente estrenado Toyota bZ4X. La misión no será fácil, pero, de nuevo, quien no arriesga no gana y Nio quiere ganar en Europa.