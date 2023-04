¿Pero por qué baja Tesla sus precios ? Básicamente por dos razones: Una porque prefiere sacrificar su beneficio en favor de una mayor cuota de mercado ; y dos, porque puede. El Model S se lanzó en 2012 y su última renovación es de 2020; el Model X se lanzó en 2015 y se renovó en 2020; el Model 3 se lanzó en 2016; y el Model Y se lanzó ene 2020. Eso significa que en su mayoría son coches amortizados , con un balance de coste beneficio realmente provechoso para la compañía estadounidense. Si a esto le unimos que su estructura es básicamente online, sin apenas costes en elementos clásicos como concesionarios, personal o talleres, mejoramos todavía más ese balance. Tesla no se esconde y argumenta que “queremos aprovechar nuestra posición de líder en costes” , para superar a la competencia.

Hasta ahora había dos factores que podían echar atrás la compra de un Tesla entre los que buscaban un coche eléctrico: el precio y la calidad general del vehículo y de la marca. Por lo que sabemos, lo segundo va a continuar igual ya que no hay visos de que los coches de Musk vayan a optimizar sus materiales , ni tampoco va a renunciar a su estructura online por una mejor atención postventa. Pero esta última rebaja en los precios sí hace que los Tesla ya entren en los planes de muchos compradores de coches eléctricos, puesto que un Model 3 desde 32.990 euros es más que tentador.

Las ‘rebajas’ de Tesla podrían crear un efecto dominó , que acabase por reducir el precio de todos los coches eléctricos del mercado . Y es que, si Tesla ya era líder indiscutible de ventas con los precios anteriores, muy mal se le tiene que dar para que no amplíe esta ventaja con unos PVP todavía más accesible .

Teniendo en cuenta que lo que prima en un coche eléctrico es la autonomía y la capacidad y rapidez de carga, ¿pagarías más por un coche con peores prestaciones? Por lo general, Tesla es la compañía que mejores autonomías ofrece en los respectivos segmentos de sus modelos; y es la que mayor infraestructura de carga brinda, no sólo por cantidad, sino también por calidad y velocidad. Así que a no ser que lo que se busque sea un coche eléctrico con una experiencia de conducción premium, con más fiabilidad, y con materiales más exclusivos, difícilmente vas a encontrar una excusa para no acabar decidiéndote ahora por un Tesla.

Es decir, que la nueva estrategia de Tesla de una mayor cuota de mercado frente al beneficio por unidad, puede acabar por reducir el precio de todos los coches eléctricos del mercado, si el resto de marcas quieren competir con Musk. Entonces sólo faltará que mejore la infraestructura de carga público y privada en España, para que el eléctrico deje de ser un segmento marginal en las ventas de coches de cada año.