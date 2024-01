BYD, líder del mercado mundial de vehículos enchufables

No es Tesla . Es BYD . Si hablamos del líder mundial de vehículos electrificados enchufables tenemos que sacarnos el sombrero ante BYD . La marca china se convirtió en 2023, por segundo año consecutivo, en el principal fabricante mundial de vehículos enchufables superando los tres millones de entregas (un 61,9% más que en 2022). Tesla, no obstante, se mantiene líder en coches eléctricos puros con cerca de casi 1,8 millones de coches vendidos.

El empuje de BYD sorprende en Europa. Prueba de ello es que el modelo BYD Seal se ha convertido en el primer finalista chino de la historia del prestigioso premio The Car Of The Year, que premia al mejor vehículo del año en los mercados europeos.

BYD es una multinacional tecnológica de capital privado titular de más de 28.000 patentes que ha focalizado su estrategia en el desarrollo de innovaciones que comprenden la fabricación de baterías, motores eléctricos, sistemas de control electrónico y chips semiconductores. En la actualidad BYD cuenta con 90.000 ingenieros en su plantilla de más de 600.000 empleados, que desarrollan su labor en más de 30 parques industriales y 11 centros de investigación, generando una media de 15 patentes propias cada día.