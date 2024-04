Chery acelera su desembarco en Europa desde España

Durante el salón del automóvil de Pekín, Chery ha mostrado al mundo sus cartas, que no solo llegan en forma de nuevos modelos sino como apuesta estratégica de la mano de sus cuatro marcas: Chery, Omoda, Jaecoo y Exeed. Bajo el lema ‘New Energy, New Eco, New Era’, el consorcio abraza el concepto de movilidad sostenible, basando su fuerza en un mercado chino estable (con un crecimiento de los vehículos 100% eléctricos en un 30% en los últimos meses), y en la experiencia en materia de exportación (son líderes en China desde hace 21 años, con 937.148 coches exportados en 2023, un 101,1% más que el año anterior). Con el mercado sudamericano y asiático ya en marcha, Europa es su siguiente objetivo.