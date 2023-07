“El automóvil vive un tiempo confuso; nadie tiene claro exactamente dónde estamos”

¿Cómo describiría la actual situación del mercado automovilístico?

Es complicado, porque estamos en un contexto de transformación en el que creo que nadie tiene claro exactamente dónde estamos . La comunicación de la automoción en los últimos años ha sido bastante mala desde todo los frentes. No hemos sabido mantener la idea de que el coche es algo bueno. Solo se ha hablado del tema de las emisiones, dejando a un lado la parte práctica y emocional del coche. Esto, unido a que los compradores tienen una confusión total sobre lo que es un coche eléctrico , híbrido, híbrido en serie, híbrido en paralelo y demás, hace que vivamos un tiempo complicado en esta transición hacia la electrificación y las nuevas formas de movilidad .

Nosotros hemos decidido de gestionar la transición eléctrica a través de la tecnología E-Power , porque es un sistema que ya te permite conducir en modo eléctrico, incluso en áreas donde la infraestructura de recarga no está desarrollada.

Nissan está trabajando ya en la movilidad del futuro, con tecnologías, nuevos productos y servicios, pero, ¿cuál es el mercado real de la movilidad a día de hoy? Algunas marcas están centrándose muchísimo en este mercado, pero si miramos los números reales, esta alternativa todavía no existe; es demasiado pronto. En España no hay un cliente que esté esperando con ansia un servicio de movilidad, y eso lo debemos de tener en cuenta. Nosotros tenemos que ser capaces de entender lo que los clientes piden, y hoy no vemos que la movilidad sea algo tan demandado.