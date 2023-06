El futuro de Jaguar Land Rover desvelado

Y la primera de las cuestiones tiene que ver con esta última afirmación. Ya no van a ser dos marcas . Se convierten en cuatro: Range Rover , Discovery, Defender y Jaguar . Un reposicionamiento bastante radical que hace que la mítica Land Rover , como tal, salga del tablero . De todas formas, una marca tan histórica como Land Rover no desaparecerá totalmente , puesto que seguirá siendo visible en los vehículos, plataformas digitales y concesionarios. Por otra parte, el grupo, la marca matriz que aglutina a estas cuatro marcas pasará a denominarse JLR .

¿Por qué tanto cambio de imagen? Según se nos mostró en la rueda de prensa, en los próximos años, JLR va a evolucionar del concepto premium al lujo moderno , siendo la expresión máxima de este concepto la marca Jaguar . Esta será 100% eléctrica a partir de 2025 , con solo tres modelos , el primero de los cuales será un GT de 4 puertas, con una autonomía de más de 700 Km, y cuyo precio sobrepasará las 100.000 libras. Sobre los otros dos modelos no nos facilitaron información.

Range Rover será igualmente 100% eléctrica a partir de 2025. El resto de modelos de las dos marcas restantes, Discovery y Defender serán 100% eléctricos a partir de 2030. No obstante, JLR nos asegura que no renunciará a la combustión totalmente puesto que existen muchos mercados fuera de Europa en los que la electrificación va a llegar más lentamente, y no tienen la intención de perder presencia en estas plazas.

Todas sus estrategias de desarrollo, a todos los niveles, van a estar alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con la clara intención de lograr la neutralidad de carbono en todos sus procesos en 2039.

Para lograr estos ambiciosos objetivos, en los próximos cinco años JLR invertirá 15.000 millones de libras en su presencia industrial; los programas de sus vehículos; las tecnologías autónomas, de inteligencia artificial y digital y las aptitudes de los empleados. Todo ello con el permiso de nuevas normativas, cambios en la economía, pandemias, guerras...

Respecto a la organización en el mercado español Luis Antonio Ruiz, CEO de la marca de España y Portugal nos confirma que la red de Jaguar no desaparece, pasando al modelo agencia, con 5 agentes en España. Por su parte las marcas derivadas de Land Rover permanecerán con 35 concesionarios y 51 instalaciones. No hay ninguna intención de rescindir el contrato a ningún concesionario. Es más, la hoja de ruta está clara: incrementar el beneficio de los concesionarios por encima del 2% que obtienen en la actualidad.