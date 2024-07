El mercado automovilístico mantuvo en junio la tendencia positiva que lleva arrastrando todo el año y firmando una nueva subida, esta vez del 2,2% hasta las 103.357 unidades. En ese sentido, la cifra alcanza las 535.243 unidades al cierre del primer semestre, lo que supone mejorar un 5,9% respecto a las cifras del mismo período de 2023.

Desde la patronal del sector en España, Anfac, apuntan que la subida de junio, sin embargo, debe analizarse con cautela, ya que se consigue mejorar gracias “al empuje de los alquiladores en junio, con motivo del abastecimiento de flota para el período estival”. De hecho, reconocen que el canal de particulares se contrajo el mes pasado. La patronal achaca la caída del canal particular “a la incertidumbre de las familias y los ciudadanos sobre qué coche comprarse”.

Traducido a cifras, junio cerró con 37.907 unidades vendidas a particulares, un 1,7% menos. También cayó el canal de empresas un 2,3% hasta las 36.946 unidades, mientras que el de alquiladores mejoró un 15,4% hasta las 28.504 unidades. En el acumulado del año, el canal de particulares (+6,1%) y de alquiladores (+37,9%) mejoran, mientras que el de empresas cede un 10,3%.

Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac reconoce que las cifras no son positivas. “El período vacacional no ha tirado como preveíamos y solo crecemos levemente”, explica. Una subida, que, admite, “se ha salvado en el último día del mes”. El dato positivo, dice García, es que el mercado sigue “en la senda para lograr pasar el ansiado millón de turismos vendidos en un año”. Este hito no ocurre en el mercado español desde antes de la pandemia, en 2019.